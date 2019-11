Martin Schulz, RB Leipzig, Tina Punzel und viele mehr: Sachsen sucht "Sportler des Jahres"

Leipzig. „Es sind die Geschichten neben dem großen Rampenlicht, welche die Vielfalt unseres Verbandes ausmachen“, stellt Christian Dahms, Generalsekretär des LSB Sachsen, heraus. Anlass seiner Aussage: In der Geschäftsstelle des Sächsischen Landessportbundes (Goyastraße) wurden am Montag die Kandidaten für die Sportlerwahl 2019 vorgestellt. Bereits zum 27. Mal vergibt der Verband im kommenden Jahr im Dresdner Congress Center die Auszeichnung an seine besonders erfolgreichen Athleten. Seit 2004 sind auch zahlreiche Sportjournalisten beim Auswahlverfahren involviert.

Was der viertgrößte Olympiastützpunkt des Landes immer wieder in Training und Wettkampf erreicht, wird deutlich, wenn man auf die Ausgezeichneten der vergangenen Jahrzehnte blickt. Christina Schwanitz, Jens Weißflog, Tina Dietze oder Lars Riedel – alles Leistungssportler, die vom Freistaat aus eine Weltkarriere starteten. Auch bei den Nominierten in diesem Jahr sind die großen Namen dabei, aber auch einige, die den Sprung auf die Weltbühne erst noch schaffen wollen. So gesellen sich unter gestandene Athleten wie Eric Frenzel, Tina Dietze und Richard Freitag auch einige große Nachwuchshoffnungen. So unter anderem Nicolas Heinrich. Der Zwickauer Bahnradsportler ist gerade mal 18 Jahre alt, konnte im Juli aber bereits Europameister im Verfolgungsfahren werden.