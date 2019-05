Manager-Kandidat Martin van Geel jubelt schon bei Hannover 96 mit

Es ist nicht so, dass Martin Kind nur mit Kandidaten spricht, die Sportdirektor oder Trainer bei 96 werden wollen. Am Mittwoch hat er mit Dirk Roßmann bei Markus Lanz fürs ZDF getalkt, gestern hielt er einen Vortrag in Berlin. Aber die Liste der Bewerber für die sportlichen Leitungsfunktionen, die bei 96 durchgeschleust wurden, ist schon sehr lang. Kind selbst spricht von „einer stattlichen Zahl“, so intensiv wie noch nie habe er sich um die Auswahl bemüht.

Viele weitere Kandidaten haben mehr Erfahrung vorzuweisen, wie etwa Martin van Geel. Der 58-Jährige hört nach acht Jahren beim niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam als Sportlicher Leiter auf. Van Geel sagte der Zeitung „De Telegraaf“, er habe einen „ausgezeichneten“ Eindruck von 96 bekommen. Beim Sieg gegen Freiburg war er im Stadion. Kind habe ihm die Anlagen des Vereins gezeigt. Ob der Holländer der Wunschkandidat ist, weiß nur Kind. Jedenfalls ist van Geel nicht der einzige namhafte Sportchef, der sich vorgestellt hat. Der Schweizer Fredy Bickel, der bei Rapid Wien aufhört und früher beim FC Zürich und den Young Boys Bern arbeitete, hatte auch Lust auf den Job, wird es aber nicht. „Das, was mich so interessiert, ist, dass Hannover 96 das direkte Ziel hat, wieder aufzusteigen“, sagte Bickel.

Sportchefs und Geschäftsführer

Immer noch – und von Anfang an – war Ex-HSV-Vorstand und Red-Bull-Weltchef Dietmar Beiersdorfer in der Verlosung. Er will aber Geschäftsführer werden, nicht nur Sportchef. Und dann schwirren noch die Ex-96-Kapitäne Steven Cherundolo und Altin Lala durch Kinds Pläne, in welcher Rolle auch immer. Irgendwie wichtig halt. Es ist ein kompliziertes Geflecht aus (zu) vielen Namen und Möglichkeiten. Fällt die Entscheidung für einen Namen oder ein Modell, scheiden viele ebenfalls attraktive Lösungen aus. Nicht leichter wird es für den 75-Jährigen dadurch, dass er seine 96-Erben aussucht – und so ein Haltbarkeitsdatum seiner Wahl anstrebt, das weit in die Zukunft reicht.