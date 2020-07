Bundesliga-Lizenz der Recken: Vinnhorst-Mäzen Martin Weiß gründet 1. Handball-Club Hannover

"Burgdorf ist von einem Großsponsor abhängig. Das ist nicht gut", findet Martin Weiß. Um das zu ändern, will der 71-Jährige demnächst einen „100er-Club“ gründen, an dem sich 100 Sponsoren mit einer Einlage von je einer Million Euro beteiligen sollen – gerade in Corona-Zeiten ein ziemlich ambitioniertes Ziel...