Nach dem Arena-Deal: ZAG-Boss Martin Weiß will auch bei den Recken investieren

Am Donnerstag spielten die Recken das erste Mal nicht in der Tui-, sondern in der ZAG-Arena - und das beim 26:25 gegen GWD Minden auch erfolgreich. Rechtzeitig war das Zeitarbeitsunternehmen mit der Umbenennung der Arena fertig geworden.

Arena-Eigner Günter Papenburg (81) und ZAG-Gründer Martin Weiß (71) feierten sich dafür im Vorfeld der Partie bei einer Pressekonferenz vorm Recken-Start gegenseitig. Weiß erzählte: „Ich habe Herrn Papenburg bei 96 näher kennengelernt. Wir fanden uns ganz sympathisch – und Herr Papenburg sagte irgendwann, die Namensrechte sind zu haben. Der Deal ist dann vor einem Jahr über die Bühne gegangen.“