Martin Wolfram wird bei der EM in Kiew nur Letzter

Kiew/Dresden. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ging am Freitag bei der EM im Wasserspringen das Finale im Kunstspringen vom Dreimeterbrett der Männer über die Bühne. Während der Berliner Patrick Hausding nach Gold vom Einmeterbrett mit Silber seine zweite Einzelmedaille gewann, lief es bei DSC-Ass Martin Wolfram ganz und gar nicht nach Wunsch. Der Dresdner verpatzte drei von sechs Sprüngen und landete am Ende mit 337,70 Punkten auf dem zwölften und letzten Platz.

Dabei hatte sich der 27-Jährige im Vorkampf noch deutlich besser präsentiert und mit 397,55 Punkten einen guten sechsten Platz erkämpft. Nach dem Finale zeigte sich der Schützling von Boris Rozenberg bitter enttäuscht: „Der Vorkampf war mir noch gut gelungen, deshalb hatte ich gehofft, dass ich auch im Finale eine solide Leistung zeigen kann. Vielleicht war es noch nicht an der Zeit, den viereinhalbfachen Salto vorwärts ins Programm aufzunehmen. Die Nervosität war dadurch bei mir gleich viel höher und es hat mich nicht beflügelt, sondern eingeschränkt“, gab Wolfram zu und fügte an: „Natürlich ist es sehr ärgerlich und traurig. Doch wir werden daraus lernen und hoffentlich beim nächsten Wettkampf besser machen. Und dann habe ich hoffentlich nicht so eine lange Verletzungspause zuvor wie in diesem Jahr."