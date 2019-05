DFB-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg: Das ist der WM-Kader

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat in Frankfurt/Main ihren Kader für die Weltmeisterschaft der Frauen bekanntgegeben. Insgesamt 23 Spielerinnen, darunter drei Torhüterinnen, umfasst das Aufgebot für das Weltturnier in Frankreich, das vom 7. Juni bis 7. Juli in neun Städten ausgetragen wird. Titelverteidiger sind die USA.

Jetzt durchklicken: Diese Spielerinnen fahren mit nach Frankreich!

In das letzte Vorbereitungstrainingslager der deutschen Mannschaft vom 24. bis 31. Mai in Grassau am Bodensee reisen sogar vier weitere Spielerinnen und eine Torfrau mit, die für die WM dann auf Abruf bereitstehen - dazu zählen Kristin Demann, Lisa Schmitz, Lena Lattwein, Pauline Bremer und Felicitas Rauch. Das abschließende Testspiel vor der Abreise nach Frankreich am 3. Juni bestreitet das DFB-Team am 30. Mai in Regenburg gegen Chile. In der WM-Gruppenphase trifft Deutschland auf China, Spanien und Südafrika.