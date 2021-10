Martinez, Gravenberch und Co.: Das sind die Top-Talente von BVB-Gegner Ajax Amsterdam

86 Millionen für Frankie de Jong, 85,5 Millionen für Matthijs de Ligt oder auch 40 Millionen für Hakim Ziyech – Ajax Amsterdam verzeichnete in den vergangenen Jahren immer wieder hohe Transfereinnahmen. Nur im vergangenen Sommer erzielte der Klub keine großen Gewinne in diesem Bereich. Das dürfte sich im kommenden Jahr aber ändern. Trainer Erik ten Hag schmiedet die nächsten Top-Stars in der Hauptstadt der Niederlande. Im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime) dürften die Scouts der großen europäischen Vereine wieder genau hinschauen. Anzeige

Der inzwischen 51-jährige Trainer ten Hag weiß auch aus seiner Zeit als Profi in der Eredivisie, wie beliebt die Spieler von Ajax bei den europäischen Top-Klubs sind. Dennis Bergkamp verließ den Verein 1994 in Richtung Inter Mailand, zwei Jahre später zog es Clarence Seedorf ebenfalls in die Serie A. Bei Marc Overmars hieß 1998 die nächste Stadion Arsenal London, die Brüder Frank und Ronald de Boer gingen 1999 zum FC Barcelona – diese Liste könnte man an dieser Stelle ewig weiterführen. Klar ist: Bei Ajax machten Spieler wie beispielsweise auch Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez oder Christian Chivu einen ganz entscheidenden Schritt in ihrer Karriere. Zlatan schwärmt noch heute: "Sie haben getan, was niemand erwartet hat und bringen tolle Spieler hervor. Es ist wunderbar mit anzusehen."

In dieser Saison treten schon die nächsten Talente in die großen Fußstapfen ihrer bekannten Vorgänger. In der Defensive überzeugt Lisandro Martinez, argentinischer Nationalspieler. Der 23-Jährige verlängerte erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag bis 2025 und kommt laut transfermarkt.de auf einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Neben Martinez ist Noussair Mazraoui eine absolute Stammkraft. Ein Rechtsverteidiger mit extremem Drang zu Tor. Ein Typ wie sein Landsmann Achraf Hakimi. Der 23-Jährige kommt bereits auf vier Treffer und zwei Vorlagen. Interessant für die Top-Klubs: Der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus (Marktwert: 18 Millionen Euro).

Gravenberch bereits Nationalspieler

Im Ajax-Mittelfeld überzeugt besonders ein Spieler - Ryan Gravenberch. Der niederländische Nationalspieler ist mit einer Größe von 1,90 Metern ein richtiger Turm im Zentrum der ten-Hag-Truppe. Europäische Top-Vereine wie beispielsweise Juventus Turin werden mit dem erst 19-Jährigen in Verbindung gebracht. Ein Vorteil für die Interessenten ist die nur noch geringe Laufzeit seines Vertrages. Der Kontrakt endet Ende Juni 2023, Ajax könnte nach Ablauf der aktuellen Spielzeit immerhin noch ordentliche Einnahmen verbuchen – auf 33 Millionen Euro wird der aktuelle Wert des Mittelfeldspieler aus der eigenen Jugend geschätzt.