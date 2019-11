Neues Vertrauen für Bakalorz: 96-Kapitän soll wieder zu einer "festen Stütze" werden

„Marvin ist ein wichtiger Spieler für uns, sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Deshalb wird er Kapitän bleiben“, erläuterte der neue Trainer seine Entscheidung. „Die anderen Charaktere im Mannschaftsrat sind wichtige Stützen, deswegen habe ich keinen Grund zur Veränderung gesehen.“ In dem Spielergremium sind neben Bakalorz noch Vizekapitän Edgar Prib, Felipe, Ron-Robert Zieler und Waldemar Anton vertreten.

Der Kapitän wird nicht abgesetzt – und soll das Steuer wieder in die Hand nehmen. „Es bleibt alles beim Alten. Was gut ist, soll man lassen“, erklärte Kenan Kocak gestern Abend nach dem Training. Das gilt nicht nur für Marvin Bakalorz, sondern auch für den Mannschaftsrat.

Bakalorz winkt Startelf gegen Darmstadt

Kocak stellt damit die Hierarchie nicht auf den Kopf – vielmehr will er ihr mehr Geltung verschaffen. Bakalorz kam ja unter Ex-Trainer Mirko Slomka kaum mehr zum Einsatz – er war ein Kapitän ohne Reich. Der Capitano war zum Notnagel degradiert worden, erst recht nach der Verpflichtung von Dennis Aogo und Marc Stendera Anfang September.

Unter Kocak scheinen für den 30-Jährigen wieder bessere Zeiten anzubrechen. Der neue Trainer stellte ihm zwar keine Stammplatzgarantie aus, aber Bakalorz soll wieder ein wichtiger Faktor im 96-Spiel werden. „Er ist Führungsspieler, aber auch für ihn gilt das Leistungsprinzip, wie für alle im Mannschaftsrat“, sagte Kocak. „Aber er sollte eigentlich in unserem Spiel eine feste Stütze sein.“ Heißt übersetzt: Bakalorz darf darauf hoffen, nicht nur gegen Darmstadt am kommenden Montagabend in der Startelf zu stehen. Aogo dagegen wird da deutlich schlechtere Chancen haben.