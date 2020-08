Marvin Bakalorz löst Vertrag mit Hannover 96 auf: "Gehen im Guten auseinander"

Der ehemalige Führungsspieler der Niedersachsen sah demnach die Notwendigkeit 96 zu verlassen, um noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen. Wo der 30-Jährige unterschreiben wird, ist noch nicht klar. Zwischenzeitlich gab es Gerüchte über einen Wechsel zum FC Ingolstadt in die dritte Bundesliga, nach SPORTBUZZER-Informationen soll diese Möglichkeit allerdings vom Tisch sein. Zur Debatte stehen ein Wechsel in die in die Türkei .

"Baka" bedankte sich in einem emotionalen Tweet für die vier ereignisreichen Jahre in Hannover, dabei betonte er vor allem die Aufstiegssaison 2016/2017 und die den offenen und offenen Austausch mit Trainer und Klub.

Nach SPORTBUZZER-Informationen kassiert "Baka" eine Abfindung, die genaue Höhe ist nicht bekannt, dürfte sich aber auf circa eine halbe Million Euro belaufen. In zwei Jahren Restvertrag hätte dem Spieler noch ungefähr eine Million Euro an Gehaltszahlungen zugestand.

Bakalorz hat über Preußen Münster und Borussia Dortmund II den Sprung in den Profifußball geschafft, der Durchbruch gelang ihm in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn, mit dem er auch ins deutsche Oberhaus aufstieg.

Es folgten 28 Einsätzen in der Saison 2017/18 und der Klassenerhalt. In der kommenden Spielzeit übernahm er bei 96 noch mehr Verantwortung, als ihn der in der Rückrunde 2019 verpflichtete Thomas Doll zum Kapitän machte. Der Abstieg war zwar nicht zu verhindern, doch Bakalorz verlängerte seinen Vertrag bis Juni 2022 - und trug auch unter Mirko Slomka und später Kenan Kocak die Binde.

Nach dem "Durchmarsch nach unten" in die 3. Liga wechselte der gebürtige Offenbacher zu 96, wo ihm unter Daniel Stendel und später André Breitenreiter zum zweiten Mal der Bundesliga-Aufstieg glückte. Als absolute Stammkraft trug er in 30 Ligaspielen einen nicht ganz unerheblichen Teil dazu bei.

Zur neuen Spielzeit will eben jeder Kocak der Mannschaft ein neues Gesicht geben, Verwendung für die Führungskräfte von einst hat er nicht mehr. In einem Ge­spräch zum Saisonende soll er dem Noch-Kapitän bereits den Abschied nahegelegt haben. Den Vertrag abzusitzen, ist für Bakalorz offensichtlich keine Option, nun also der Wechsel.

Was bleibt beim 30-Jährigen aus der Zeit in Hannover wohl noch hängen, abgesehen vom Aufstieg in die Bundesliga und seine Führungsrolle in der Kabine? Mit Sicherheit seine beiden Treffer (am 26. Januar 2019 beim 1:5 in Dortmund und am 7. Dezember desselben Jahres gegen Erzgebirge Aue) - und vor allem natürlich die Geburt der kleinen Ella im Februar.