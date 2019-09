Schlag abbekommen: Fehlt Hannover 96 Kapitän Marvin Bakalorz gegen Bielefeld?

Im internen Test gegen die U23 (3:1) am Dienstagvormittag mischte Mirko Slomka, Cheftrainer von Hannover 96 auf dem Platz ordentlich durch. Einer, der aber nicht mitmischen konnte, war der Kapitän. Marvin Bakalorz fehlte. Er hatte am Montag im Nachmittagstraining einen Schlag abbekommen und musste pausieren. Die genaue Diagnose konnte der Verein bisher nicht mitteilen.

Von Preußen Münster wechselte Marvin Bakalorz 2010 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Insgesamt drei Jahre blieb er im Ruhrgebiet. ©

Dennis Aogo mit guten Auftritten

Sportlich könnte dem 96-Kapitän am Wochenende sowieso die Bank drohen: Die jüngsten Auftritte von Bakalorz in der Liga waren schwach, gegen Greuther Fürth und beim Hamburger SV wurde er jeweils ausgewechselt. Dazu kommt die Verpflichtung von Dennis Aogo, der in den bisherigen Einheiten einen guten Eindruck gemacht hat.