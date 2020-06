Marvin Ducksch und Cedric Teuchert: Das Traumpaar von Hannover 96 ist getrennt

Wenn Marvin Ducksch sauer wird, ist er kaum zu halten. Der frühere Trainer Mirko Slomka wird sich erinnern an die Gala des Sturmduos beim 3:0 in Wiesbaden: Ducksch und Cedric Teuchert. Slomka schimpfte auf das Traumpaar, das sich rund um die Mittellinie herum kurz mal ausruhte.

Trainer Kenan Kocak hatte den Wutausbruch bemerkt, sogar „registriert, dass ihm diese Niederlage ungemein wehgetan hat. Es ist ein Spiegelbild von dem, wie er sich bei uns gegeben hat, auch in der Corona-Zeit.“ Kocak hat mittlerweile ein neues Bild von Ducksch, ein gutes. Das war nicht immer so.

In Darmstadt ging Ducksch hoch nach dem Eckballgegentreffer in der Nachspielzeit. Er fuchtelte mit den Armen, schrie: Dies könne alles wieder nicht wahr sein – und ob der Schiedsrichter demnächst statt eines Eckballs nicht gleich Elfmeter gegen 96 geben könne.

Behält Ducksch seine Quote, kann er 96 nächste Saison sogar in die Bundesliga schießen.

Ein bis in die Zopfspitze motivierter Stürmer kann 96 am Mittwochabend nicht schaden. Seit der Corona-Pause reißt er sich zusammen. Folge: Er wurde aktueller Torschützenkönig nach dem Neustart mit fünf Treffern.

Teuchert fehlt die Konstanz

Konstant. Hohes Niveau. Das hatte sich 96 auch von Teuchert gewünscht – und wurde in den vergangenen Wochen enttäuscht. So sehr, dass sogar der Transfer wackelt. Der Schalker ist nur geliehen, 96 ließ die Kaufoption (1,5 Millionen Euro) am 30. April verstreichen. Beide Klubs verhandeln neu. Aber auf welcher Basis, wenn Teuchert nicht spielt?

„Kontinuität ist ein Qualitätsmerkmal“, sagt Kocak. Genau diese Konstanz zeigte Teuchert bisher bei keinem Klub. „Er hat eine enorm hohe Konkurrenz“, erklärt Kocak, „und hat trotzdem von Anfang an gespielt.“ Und enttäuscht.

In Osnabrück fing er an, aber die Wende kam nach seiner Auswechslung (58. Minute) und mit dem doppelten Ducksch. Der ehemalige Sturmpartner hat Teuchert inzwischen abgehängt.