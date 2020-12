Geklaut und demoliertes Luxusauto: Marvin Ducksch hat auch neben dem Platz Pech

Seit ein paar Tagen kommt Marvin Ducksch mit dem BMW-Sportwagen seines Freundes und Kollegen Linton Maina zur Arbeit an der HDI-Arena. Nun ist klar, warum: Der Mercedes-Benz AMG des 96-Stürmers ist so gut wie schrott. Ein 32 Jahre alter Mann hatte Duckschs weißen Geländewagen am Morgen des 26. November gegen 3.20 Uhr vor dem Haus des Fußball-Profis gestohlen. Bei einer anschließenden wilden Spritztour entstand ein Schaden von circa 200.000 Euro. Der Mercedes ist massiv beschädigt (NP berichtete). Die Bild-Zeitung berichtete nun zuerst darüber, dass der Wagen dem 96-Stürmer Ducksch gehört.

