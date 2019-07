Erneut in der Zuschauerrolle: Marvin Ducksch fehlt Hannover 96 in Rostock

Eine Halbzeit hat Marvin Ducksch in den drei Tests im Trainingslager mitgespielt. Wegen einer Zerrung verpasst der Stürmer auch das Spiel am Samstag bei Hansa Rostock (15 Uhr).

Lange soll Ducksch allerdings nicht ausfallen. Die Mannschaft wird nach dem Test in Rostock zwei Tage frei bekommen. Ducksch soll aber am Montag schon wieder trainieren. Er und Walace (beide Zerrung) sollen „am Montag trainieren, am Dienstag dann mit der Mannschaft“, sagte Slomka.