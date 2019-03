Marvin Kirchhöfer geht wieder auf Titeljagd 

Leipzig. Die Girls bezauberten im kleinen Schwarzen, die Boys zeigten sich erst im maßgeschneiderten Rennanzug und wählten dann den feinen Style mit weißem Hemd – alle zusammen trugen am Mittwochabend ein charmantes Lächeln bei der Saisonvorstellung Corvette Callaway in Leipzig zur Schau. Die Hauptpersonen Marvin Kirchhöfer (24) und sein neuer Teamkollege Markus Pommer (28/Neckarsulm) werden im ADAC GT Masters starten. Zur Team-Präsentation flogen die Motorsport-Asse direkt aus dem italienischen Monza sowie Kolumbien ins Hundertwasser-Lokal ein.

Freude auf neue Zusammenarbeit

„Der Sportwagen Club und ich nehmen die Herausforderung gemeinsam an. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die sowohl den Sport als auch das soziale Engagement im Fokus hat“, sagte Ehrenmitglied Kirchhöfer beim Hallo-Freunde-Termin am Aschermittwoch. Applaus gab es von Sportwagen-Club-Präsident Sven Rübner, weiteren Sponsoren, Partnern und der Familie. Vorbei die närrische Zeit, derweil die Karriere des ehrgeizigen Pokalsammlers den Turbo zündet. Der bei R-Motorsport (Aston Martin) unter Vertrag stehende superschnelle Sachse wird überwiegend seine Rennen in der Blancpain GT World Challenge Europe als auch im Blancpain Endurance Cup für das Team aus der Schweiz bestreiten, wird aber auch vom DTM-Neueinsteiger für die Liga der Supersportwagen an Callaway Competition freigestellt.