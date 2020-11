"Sauer, wenn Jungs nicht alles investieren": GIW-Trainer Marvin Konopka kann auch anschnauzen

Alles fing im Alter von 19 Jahren während eines Freiwilligen Sozialen Jahres beim TSV Neustadt mit dem Erwerb der C-Lizenz an. Nach seinem Wechsel als Spieler vom TSV Barsinghausen zur HSG Schaumburg Nord startete der Rückraumakteur als Trainer durch. Obwohl gerade erst 20-jährig, übernahm er gleich die B-Jugend und schaffte im zweiten Jahr die Qualifikation für die Oberliga.

Bentlage holt ihn nach Großenheidorn

Das weckte die Aufmerksamkeit der Konkurrenz. Tobias Bentlage, damaliger A-Jugendtrainer der GIW, holte Konopka zum MTV Großenheidorn. Als Co-Trainer erlebte er 2015/2016 das Jahr in der ­A-Jugend-Bundesliga. Eine Zeit, in der der junge Coach sehr viele Erfahrungen sammelte. Seine Jungs betreut Konopka seit der C-Jugend und hat großen Anteil an deren toller Entwicklung.

„Er investiert viel Zeit und ist mit Herzblut dabei“, sagt Bertrand Salzwedel, Sprecher vom Arbeitskreis Handball des MTV. Konopka fordert viel, lässt seinen Spielern aber die lange Leine: „Ich versuche Kumpeltrainer zu sein, die Jungs sollen ihre Ideen einbringen.“

Risiko ist ausdrücklich erlaubt

Und sie dürfen Fehler machen. Es gibt auch mal laute Worte, „aber je öfter ich einen Spieler anschnauze, desto mehr möchte ich von ihm“, erklärt der Coach. Schließlich gilt: Wer nichts riskiert, hilft der Mannschaft im Spiel auch nicht weiter.

Eine Philosophie, die sich auszahlt. In der Vorbereitung zeigte der Großenheidorner Nachwuchs nicht nur gegen Männerlandesligist HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf, dass er einen großen Schritt nach vorn getan hat.