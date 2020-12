Die Chemie stimmt: Der SV Ramlingen/Ehlershausen hat jetzt einen Doktor im Team

Nur mal als Einordnung für den Laien: Hat man so was als Otto Normalverbraucher für gewöhnlich zu Hause, Doktor Omelan? „Ich will es nicht hoffen“, sagt dieser und lacht. Er habe an elastischem Material zur Behandlung von Krankheiten wie Alzheimer, Epilepsie oder Schizophrenie geforscht. Gummi im medizinischen Kontext, zum Implantieren in den Kopf.

Seit dem Jahr 2015 arbeitete er dort an seiner Doktorarbeit mit dem Titel „Herstellung und Charakterisierung von Nanokompositen mit hoher elektrischer Leitfähigkeit“.

Nach dem Chemiestudium mit Masterabschluss zog es den im Landkreis Peine – Vater Horst war einer seiner ersten Trainer, die Geschwister Marc und Louiza kicken ebenfalls bis heute höherklassig – aufgewachsenen Omelan ans Deutsche Institut für Kautschuktechnologie in Seelhorst.

„Chemie ist nicht alles, aber alles ist Chemie“, zitiert Omelan eine Weisheit aus seinem Fachgebiet. So spricht wohl nur jemand, der seine Passion gefunden hat. „Ich wollte nie so ein Standardding machen“, erklärt er seine Spezialisierung. „Es hat mich fasziniert, einen Weg einzuschlagen, der nicht gängig ist.“

Ein Jahr Zwangspause

Ersatzteile hat auch Omelan im Körper, wenn auch an anderer Stelle. Bei der Operation seines Anfang 2019 erlittenen Kreuzbandrisses wurde ihm zur Unterstützung körpereigenes Gewebe ins Knie eingepflanzt. Im März dieses Jahres stand er wieder auf dem Platz und erzielte für die RSE-Reserve direkt ein Tor.

Doch in diesem Tempo ging es nicht weiter – viel mehr als umgerechnet drei akademische Viertelstunden durfte der kreative Mittelfeldmann in der laufenden Oberliga-Spielzeit bislang nicht mitwirken. „Spielen, spielen, spielen“ sei nach langen Pausen das Wichtigste, sagen Becker und Omelan unisono. Zunächst in der Zweiten Praxis sammeln, um anschließend dem angestammten Team adäquat helfen zu können.

"Seitdem ist eine Menge passiert"

„Ich war auf einem hohen Level, bevor ich mich verletzt habe“, sagt Omelan selbstbewusst. „Doch seitdem ist eine Menge passiert.“ Während der 2014 von der TSV Burgdorf gekommene Chemiker, der zuvor auch für den Koldinger SV und die Junioren von Hannover 96 gekickt hatte, in der Reha für sein Comeback schuftete, eilte seine Mannschaft in der Landesliga von Erfolg zu Erfolg.

Auch persönlich gab es etliche Veränderungen bei Omelan. 2018 heiratete er Mareile, im Jahr darauf wurde Sohn Momme geboren, 2021 kommt das zweite Kind. „Ich hoffe, in die Mannschaft zurückzufinden“, sagt Omelan, der sich im Mittelfeld am wohlsten fühlt: „Mit 360-Grad-Sicht im Zentrum, wo man das Spiel an sich reißen kann.“

24 starke Fußballpreise aus dem #GABFAF-Adventskalender gewinnen! Mitmachen: gabfaf.de/advent

"Gibt auch Instinktfußballer, die total bekloppt sind"

Bei der Beantwortung der Frage, ob kluge Köpfe die intelligenteren Fußballer seien, sind sich Akteur und Manager nicht ganz einig. „Der Fußball wird schneller und ist immer taktischer geprägt“, meint Omelan. „Da muss man gedanklich auf der Höhe sein. Kopf und Geist sind gefragt.“ Becker hingegen hat schon das Gegenteil erlebt. „Es gibt auch Instinktfußballer, die total bekloppt sind“, sagt er. Ein schlauer Mensch sei nicht per se ein guter Kicker.