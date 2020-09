Der "Noch-nicht-Abgang": Warum Marvin Strohschänk weiter für den RSE stürmt

„Ich freue mich, dass ich weiterhin zu dieser tollen Mannschaft gehören werde, die Stimmung ist einfach super ist“, sagt Strohschänk, der sein unverhofftes Bleiben mit dem Nichtzustandekommen des Studiums in Leeuwarden erklärt. „In Holland sollten mir nicht alle Semester meines Sportmanagement-Studiums in Hannover angerechnet werden. So werde ich nun im Februar im dänischen Kolding ein erweitertes Studium mit den Fächern Marketing und Management beginnen.“

Eigentlich hatte der SV Ramlingen/Ehlershausen gar nicht mehr mit Marvin Strohschänk geplant. Der schnelle Außenstürmer, mit sieben Treffern immerhin zweitbester Torschütze der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit, sollte ab September wegen eines Studiums in den Niederlanden zu den Abgängen beim Oberliga-Neulingen zählen. Umso verwunderlicher, dass der 21-Jährige beim Porta-Pokal noch zum Einsatz kam, mit seiner Mannschaft gewann – und beim Punktspielauftakt gegen Gifhorn (3:0) sogar sein erstes Tor in dieser Spielklasse erzielte...

„Das ist natürlich super, dass uns ein Leistungsträger mit hoher Qualität unverhofft zumindest bis zur Rückrunde noch erhalten bleibt“, freut sich Kurt Becker über einen gefühlten Neuzugang, der nie ein Abgang war. Im vergangenen Jahr hatte der RSE-Manager den in Kleinburgwedel beheimateten Kicker ins acht Kilometer entfernte Ramlingen geholt.

Die Blauen liegen dem RSE

Über die Jugend des SC Langenhagen ging es zum VfV Borussia 06 Hildesheim, für den der schnelle Stürmer in der Hinrunde der Saison 2018/19 auch zehn Herrenspiele in der Oberliga absolvierte. Nun ist Strohschänk zurück in der Oberliga, wo er mit dem RSE am Sonntag (15 Uhr) am Bischofsholer Damm beim SV Arminia Hannover gastiert.

Und die Blauen liegen den Ramlingern: Nicht nur im Halbfinale des Porta-Pokals bezwangen sie die Arminia (2:1), auch im Testspiel auf Kunstrasen in Barsinghausen am 16. Februar gab es einen Erfolg. Beim 7:3 traf Strohschänk doppelt. Und wie lautet jetzt seine Zielvorgabe? „Mit zwei Siegen zum Saisonstart haben wir ein gutes Fundament gelegt. Ich hoffe, dass wir gegen Arminia nachlegen. Und wenn wir dann zum Abschluss der Hinserie die Aufstiegsrunde erreichen, dann kann ich mich im Februar ruhigen Gewissens nach Dänemark verabschieden.“