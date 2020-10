Marwin Hitz oder Roman Bürki? BVB-Trainer Lucien Favre lässt Torwart-Frage vor Derby gegen Schalke offen

Marwin Hitz oder Roman Bürki - welcher Keeper steht im Revierderby gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) im Tor von Borussia Dortmund? In den letzten vier Pflichtspielen erhielt der 33 Jahre alte Hitz den Vorzug vor seinem vier Jahre jüngeren Schweizer Landsmann Bürki, der in den ersten zwei der vier Partien offiziell aufrund einer Atemwegsinfektion fehlte - doch auch danach setzte BVB-Trainer Lucien Favre auf Hitz. Bürki sei krank und verletzt gewesen, erklärte Favre nun am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel. Er ließ offen, welcher Torwart in der Startelf stehen wird. "Wir werden das am Samstag sehen. Marwin hat das gut gemacht. Das ist einfach so", kommentierte der Schweizer.

Abseits der Torwart-Debatte sieht Michael Zorc die BVB-Profis vor dem Revierderby in der Bringschuld. "Wir erwarten eine Reaktion", sagte der BVB-Sportdirektor am Donnerstag mit Bezug auf den schwachen Auftritt des Bundesligisten beim Champions-League-Auftakt am Dienstag in Rom (1:3). Großen Nachholbedarf sieht er in kämpferischer Hinsicht: "Wir haben in Rom vor allem im Spiel gegen den Ball die Abstandsregel vorbildlich eingehalten", klagte Zorc mit ironischem Unterton.

Zu Erleichterung von Trainer Favre nehmen die Personalsorgen in der Defensive ab. Der bei Lazio Rom gesperrte und zuletzt leicht erkrankte Nationalspieler Emre Can steht wieder zur Verfügung. Auch der Schweizer Manuel Akanji soll zweieinhalb Wochen nach seinem positiven Corona-Test in den Kader zurückkehren. "Er hat in der Quarantäne viel auf dem Laufband und dem Fahrrad-Ergometer gearbeitet. Es sieht gut aus", meinte Favre.