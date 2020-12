Volksdistanz und die olympische Distanz: Neuer Termin für Triathlon am Maschsee

Marathon 2020? Abgesagt. Steelman 2020? Verschoben. Maschsee-Triathlon? Abgesagt. Silvesterlauf? Steht in den Sternen. Die Ausdauersportfans in Hannover und der Region mussten in diesem Jahr auf viele Wettbewerbe verzichten. Immerhin: Für den Maschsee-Triathlon 2021 gibt es jetzt einen neuen Termin. Die 14. Auflage soll am 4. September stattfinden.