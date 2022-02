Masken, Nachweise, Alkohol: Das müssen die RB Leipzigs Fans für's Spiel gegen Köln wissen

Leipzig. Wenn am Freitagabend (20.30 Uhr) die Bundesliga -Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln angepfiffen wird, haben die Hausherren den ersten Sieg bereits errungen. Denn auf den Rängen werden dann 15.000 Fans dabei sein. Eine fünfstellige Anzahl Zuschauerinnen und Zuschauer war - bedingt durch die Auflagen der Corona-Notfallverordnung - zum letzten Mal am 6. November in der Red Bull Arena zu Gast. 43.429 Leute sahen den 2:1-Erfolg von RB gegen Borussia Dortmund .

Nach rund einem Jahr ist es nun also wieder soweit. Für diejenigen, die sich ein Ticket gesichert haben, gilt es beim Stadionbesuch am Freitagabend allerdings allerhand zu beachten. Denn das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig, das den Antrag des Bundesligisten auf mehr als die eigentlich vorgesehene 25-Prozent-Auslastung zu Wochenbeginn genehmigte, wird genau hinschauen. Nur wenn das Hygienekonzept ordnungsgemäß umgesetzt wird (und die Lage in Sachsens Kliniken stabil bleibt), kann RB damit rechnen, zum Europa-League-Heimspiel gegen Real Sociedad in der kommenden Woche noch mehr Fans zu begrüßen. 50 Prozent der normalen Stadion-Kapazität sind es, die die Verantwortlichen anstreben.