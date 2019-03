"Empfehle Termin beim Augenarzt" - Hohn und Spott im Netz für neues EM-Maskottchen Skillzy

2020 wird die EM-Endrunde erstmals paneuropäisch ausgespielt, in gleich 13 Ländern wird die Meisterschaft ausgetragen. Was darf da natürlich nicht fehlen? Ein cooles Maskottchen. Vor dem EM-Quali-Spiel Holland gegen Deutschland wurde "Skillzy", so der Name des etwas skurrilen Maskottchens, feierlich vorgestellt. 55.000 Fans schauten sich das Ganze vor dem Anpfiff in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam an.