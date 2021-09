Maß aller Dinge: Anschieber von Bob-Pilot Friedrich in guter Form

Dresden. Für den Pirnaer Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich und sein Team läuft die Vorbereitung auf die olympische Saison auf Hochtouren. Während sich der 31-Jährige langfristig und gezielt auf Peking vorbereitet, stand für seine Anschieber und auch alle anderen deutschen Teams am vergangenen Wochenende der erste Zentrale Leistungstest (ZLT) im Einzel-Anschub auf der Eisstartanlage in Oberhof auf dem Plan. „Der ZLT ist für einige schon ein richtungsweisender Test, für andere, die fest in einem Team sind, eine wichtige Leistungsüberprüfung“, erklärte Bundestrainer René Spies und zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen: „Man hat gesehen, dass die üblichen Verdächtigen der letzten Jahre und unsere Hochkaräter wieder ganz vorne mit dabei waren.“ Anzeige

Auch Heimtrainer Leopold zufrieden

Allen voran die Jungs aus dem Friedrich-Team. Sie waren auch diesmal das Maß der Dinge. Während Thorsten Margis den Seitenanschub für sich entschied, ließ Alexander Schüller (beide SV Halle) im Anschub auf der Bremserposition seinen Kontrahenten keine Chance. Im Seitenanschub konnte nur Issam Ammour (Wiesbaden) als Zweiter vor Schüller, Candy Bauer und Martin Grothkopp (beide Oberbärenburg) in die Phalanx der Friedrich-Crew eindringen. René Spieß gab zu: „Torsten Margis hat mich überrascht. Er hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Das war eine tolle Leistung.“

Auch Heimtrainer Gerd Leopold zeigte sich äußerst zufrieden: „Das ganze Team von Franz hat das Niveau in Oberhof bestimmt. Auch er findet die nochmalige Steigerung von Margis „sensationell“, lobt aber auch die beiden 35-jährigen „Oldies“ im Team, Candy Bauer und Martin Grothkopp: „Da gehört schon etwas dazu, dass sie die ganzen jungen Anschieber im Griff hatten. Sich immer wieder so zu motivieren und nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, ist herausragend. So können alle aus diesem Test mit einem guten Gefühl und breiter Brust rausgehen.“