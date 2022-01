Nach Massenpanik in Kamerun: Viertelfinale des Afrika-Cups in anderes Stadion verlegt

Nach der Massenpanik mit mindestens acht Toten ist ein Viertelfinale des Afrika-Cups in Kamerun in ein anderes Stadion verlegt worden. Patrice Motsepe, Präsident des Kontinentalverbandes CAF, sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass das für Sonntag angesetzte Spiel im Stadion Ahmadou Ahidjo statt im Stade d'Olembé stattfinden werde. Beide Arenen liegen in der Hauptstadt Jaunde. Anzeige

Am Mittwoch werde es ein Treffen der Organisatoren geben, bis Freitag muss laut Motsepe der Bericht einer Untersuchungskommission vorliegen. "Wenn Leute ihr Leben verlieren und verletzt werden, müssen wir gemeinsam Verantwortung tragen. Es gibt keine Entschuldigung für das, was passiert ist", sagte Motsepe. Vor allen Spielen des Wettbewerbs wird es fortan eine Schweigeminute geben, die CAF ist in Kontakt mit den Familien der Opfer.

Vor dem Achtelfinale zwischen Kamerun und den Komoren (2:1) war es am Montag vor dem Stade d'Olembé zu einer Massenpanik gekommen, als offenbar Zuschauer ohne Ticket in das Stadion wollten. Neben acht Toten gab es 38 Verletzte. Laut Spielplan ist zudem ein Halbfinale in dem Stadion angesetzt, was aber ebenfalls verlegt werden könnte.