Massenschlägerei bei Kreisligaspiel in Westfalen - acht Verletzte

Bei einer Massenschlägerei am Rande eines Fußballspiels im Olfener Ortsteil Vinnum sind acht Menschen verletzt worden - zwei davon sogar schwer. Der Vorfall ereignete sich bei einem Spiel von Westfalia Vinnum gegen SV Herta Recklinghausen. Nach einer Schiedsrichterentscheidung seien am Sonntagnachmittag etwa 20 Gästespieler und deren Fans auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen, teilte die Polizei mit. Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ein Verdächtiger wurde laut Polizei bereits ermittelt

Am Montag gab die zuständige Kreispolizeibehörde in Coesfeld in einem Beitrag auf Facebook bekannt, dass ein 30-jähriger Tatverdächtiger ermittelt worden ist. Weitere Tatverdächtige werden demnach noch identifiziert. Neben der gefährlichen Körperverletzung ermittele die Polizei auch wegen eines volksverhetzenden Kommentars, der nach Verbreitung der Vorfälle in den Sozialen Medien veröffentlicht worden sein soll.