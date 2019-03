Massenschlägerei vor Bayern-Spiel gegen den VfL Wolfsburg

Unschöne Szenen in der Münchener Innenstadt vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und VfL Wolfsburg (verfolgt die Partie hier im Liveticker)! Nach Informationen der Bild soll es am Mittag in der Münchener Schillerstraße in der Nähe zum Hauptbahnhof der bayrischen Landeshauptstadt zu einer Massenschlägerei zwischen beiden Fanlagern gekommen sein. Die Polizei sei um 13 Uhr informiert worden. Die Anhänger beider Klubs seien dabei größtenteils vermummt unterwegs gewesen, wie auch Bilder aus dem Netz zeigen. Laut dem Bericht der Zeitung sollen vor allem Gäste aus Wolfsburg an der Schlägerei beteiligt gewesen sein.