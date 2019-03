Massenstart bei Biathlon-WM: Arnd Peiffer verfehlt Medaillenränge knapp

Es hätte die Krönung eines erfolgreichen Tuniers werden können: Doch die deutschen Biathlon-Männer haben zum Abschluss der WM im schwedischen Östersund eine Medaille im Massenstart verpasst. Bei widrigen Bedingungen mit dichtem Schneefall und wechselnden Winden lief am Sonntag Arnd Peiffer als bester Deutscher auf Rang sechs.

Der Einzel-Weltmeister leistete sich vier Fehler, davon zwei im letzten Schießen, und hatte nach 15 Kilometern 39,6 Sekunden Rückstand auf den Überraschungssieger Dominik Windisch. Der Italiener verwies mit drei Fehlern Antonin Guigonnat aus Frankreich (+ 22,8 Sekunden) und den Österreicher Julian Eberhard (4 Fehlschüsse/+ 23,3 Sekunden) auf die Plätze. Windisch trat damit die Nachfolge von Simon Schempp an. Der Uhinger hat wegen Formschwäche seine Saison bereits vorzeitig beendet.

Das sagt Peiffer über seinen sechsten Platz

„Platz sechs ist gut für mich. Heute war es ein kurioses Rennen, so viele Fehler habe ich selten gesehen. Mein Fazit ist sehr positiv“, sagte Peiffer, der auch Silber in der Mixed-Staffel holte, im ZDF. Benedikt Doll kam nach fünf Strafrunden als Achter ins Ziel. Philipp Nawrath (ebenfalls 5 Fehlschüsse) wurde 15., Erik Lesser (6) nur 27. Damit beenden die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner nach Einzel-Gold von Peiffer und Silber in der Staffel die WM mit zwei Medaillen.