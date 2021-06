Massenstürze überschatten Auftakt der Tour de France – Alaphilippe gewinnt Chaos-Etappe

Mit einem spektakulärem Solo hat Julian Alaphilippe der Grande Nation einen perfekten Start geschenkt und das erste Gelbe Trikot der 108. Tour de France erobert. Der Weltmeister triumphierte auf der ersten Etappe nach einem beherzten Antritt am Schlussanstieg in Landerneau vor dem Australier Michael Matthews und Top-Favorit Primoz Roglic. Die am Samstag in Brest gestartete Etappe war allerdings auch von schweren Stürzen überschattet.

