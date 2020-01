Matarazzo bei Stuttgart vor seinem Debüt: VfB-Trainer erwartet Dreikampf im Zweitliga-Aufstiegsrennen

Absteiger Stuttgart hatte sich nach der Hinrunde von Trainer Tim Walter getrennt und Hoffenheims Co-Trainer Matarazzo als Nachfolger verpflichtet. Klares Ziel ist die Rückkehr in die Bundesliga. "So was werde ich nicht versprechen. Wir geben Gas. Ich kann versprechen, dass wir 100 Prozent Gas geben in den nächsten vier Monaten und alles dafür tun", sagte Matarazzo. Auf sein eigenes Debüt als Cheftrainer freut sich der Italo-Amerikaner: "Bei mir persönlich ist auf jeden Fall eine positive Anspannung da. Ich weiß, dass es in der Mercedes-Benz Arena abgeht und freue mich riesig auf die Stimmung im Stadion."