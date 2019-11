Matchball verwandelt! RB Leipzig steht nach Forsberg-Doppelschlag im Achtelfinale

Im vorletzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase empfing RB Leipzig am 27. November die portugiesische Elf von Benfica Lissabon. In einem mitreißenden Endspurt holten die Roten Bullen einen 0:2-Rückstand auf und holten den dringend benötigten Punkt um Erreichen des Achtelfinales. ©

Danach: Elfer nach Foul von Alex Grimaldo an Nkunku ? Nein, sagt der Schiri. Die Bilder sagen anderes. Der in Stuttgart geborene Keeper Odisseas Vlachodimos hält Sabitzers anschließenden Volleyschuss brillant. Nächste Szene: Forsberg schießt, Sabitzer wäscht nach. Kein Tor, Abseits. Kurz vorm Wechsel lässt Pizzi Laimer aussteigen und zirkelt den Ball an die Latte (44.). Halbzeit. Es läuft nicht rund für Leipzig .

Der eingewechselte Patrik Schick hat das 1:2 auf dem Fuß, vergibt die Großchance. Auch Forsberg scheitert zweimal kurz vor knapp. Benfica wankt und fällt. Schick wird gefoult, Forsberg macht das 1:2. Nachspielzeit, neun (!) Minuten, jetzt winkt das Achtelfinale, erwacht die Red-Bull-Arena. Ein Tor muss her. Es fällt durch Schweden-King Forsberg. 2:2, Abpfiff, Achtelfinale. Unglaublich und wahr. Am Sonnabend, 15.30 Uhr, tritt RB in Paderborn an. Bundesliga.