Die Krönung könnte an diesem Wochenende erfolgen - denn Max Verstappen hat in Saudi-Arabien die große Chance: Der Red-Bull-Pilot kann beim Premieren-Grand-Prix in Dschidda am Sonntag (18.30 Uhr/RTL und Sky) erstmals Weltmeister in der Formel 1 werden. Vor den beiden letzten Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi eine Woche darauf hat Verstappen acht Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton im Mercedes. Vier Szenarien existieren, in denen Verstappen schon an diesem Sonntag jubeln dürfte: Anzeige

Diese Szenarien würden Verstappen zum vorzeitigen WM-Titel reichen: Verstappen gewinnt und holt zugleich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz sechs

Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz sieben

Verstappen wird Zweiter und holt zugleich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton belegt maximal Platz zehn

Verstappen wird Zweiter ohne schnellste Rennrunde, Hamilton bleibt ohne Punkte

Verstappen ist bereit für den letzten Akt im Generationenkampf - egal ob in Saudi-Arabien oder in einer Woche in Abu Dhabi. "Gegen Lewis zu kämpfen, ist generell gut für den Sport - ein junger Kerl gegen den etablierten Weltmeister, den mehrfachen Weltmeister. Ich denke, es ist einfach sehr aufregend", sagte der 24-Jährige über das Duell mit dem 36-Jährigen. "Für mich ist es letztendlich egal, ob man gegen jemanden kämpft, der so alt ist wie ich selber oder gegen einen Weltmeister." Beide seien "großartige Fahrer".

Verstappen wartet aber sehnsüchtig auf seinen ersten WM-Titel. So nah dran wie in dieser Saison war der Sohn des früheren Teamkollegen von Michael Schumacher bei Benetton, Jos Verstappen, aber noch nie. Hamilton hat schon siebenmal die Weltmeisterschaft für sich entschieden. Letztmals unterlag er 2016 in einem WM-Wettstreit. Nico Rosberg beendete danach ausgelaugt umgehend seine Karriere. "Ich bin so entspannt wie noch nie", behauptete der ohnehin eher entspannte Hamilton. "Ich erinnere mich an meine erste Weltmeisterschaft, sogar an meine zweite und dritte, an die schlaflosen Nächte und all diese Dinge, während ich mir jetzt meiner selbst viel sicherer bin."