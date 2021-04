Matchplan kompakt: Baum warnt vor Wolfsburg - Herzog nimmt Bayern-Stars in die Pflicht

Das Topspiel des 29. Spieltags haben mit Manuel Baum (Ex-Trainer des FC Augsburg und von Schalke 04) und Andreas Herzog (Österreich-Legende und ehemals Chef der israelischen Nationalelf) zwei anerkannte Coaches für "Matchplan kompakt" (unten im Video) analysiert. Während Baum in die Rolle von Oliver Glasner als Trainer des VfL Wolfsburg schlüpfte, übernahm Herzog den Part von Bayern-Coach Hansi Flick. Und der Ex-Bayern-Profi nahm "sein" Team nach dem CL-Aus direkt in die Pflicht: "Es ist eine erfolgsverwöhnte Mannschaft. Da muss man die Routine haben, dass man mit einer Niederlage richtig umgeht", mahnte Herzog und meinte damit "die richtige Mentalität", wie er weiter ausführte: "Sie müssen 100-prozentig vorbereitet sein, sonst gewinnen sie in Wolfsburg nichts. Und dann kann es im Meisterschafts-Kampf nochmal eng werden."