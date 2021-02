Matchplan kompakt: Baum lobt "breit aufgestellte" Leipziger – Schubert warnt Gladbach

Für "Matchplan kompakt" (unten im Video) haben sich der frühere Schalke-Trainer Manuel Baum und Ex-Gladbach-Coach André Schubert in die Rollen von Julian Nagelsmann und Marco Rose versetzt. Beide gehen von einem spannenden Spiel aus - mit leichten Vorteilen in der Ausgangssituation für RB. Denn den Gladbachern steckt nicht nur das 0:2 in der Champions League gegen Manchester City in den Knochen, sondern auch die Debatte um Rose, der nach der Saison zum BVB wechselt. Baum, der den Blick vor allem auf RB richtete, sieht die Nagelsmann-Elf in diesem Jahr taktisch "breit aufgestellt" und deshalb umso gefährlicher. Nicht nur deshalb warnt Schubert Borussia: "Spiele gegen Leipzig bedeuten Stress."