Matchplan kompakt: Zorniger lobt "fokussierte" Hertha – Baum sieht Köln in leichter Favoritenrolle

Es ist ein Kracher im Abstiegskampf: Mit dem 1. FC Köln gastiert am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) der Tabellen-17. bei Hertha BSC , das in der Bundesliga zurzeit 13. ist. Während die Berliner (34 Punkte) im Olympiastadion nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage einen ersten Matchball im Kampf um den Klassenerhalt vor der Brust haben, geht es für Köln (29) nach dem Ausrutscher gegen den SC Freiburg (1:4) an den letzten beiden Spieltagen ums nackte Überleben.

Das Keller-"Topspiel" des 33. Spieltags haben mit Alexander Zorniger (Ex-Trainer von RB Leipzig und VfB Stuttgart) und Manuel Baum (u.a. FC Augsburg und Schalke 04) zwei anerkannte Coaches für "Matchplan kompakt" (unten im Video) analysiert. Während Zorniger in die Rolle von Pal Dardai als Trainer von Hertha schlüpfte, übernahm Baum den Part von Köln-Coach Friedhelm Funkel. Er sieht die Domstädter wegen der inzwischen dünnen Personaldecke der Berliner in einer leichten Favoritenrolle, warnt aber: "Es darf nicht passieren, dass man von einer geschwächten Hertha ausgeht und dann selber nicht mehr 100 Prozent bringt." Es sei deshalb wichtig, dass man nicht zu sehr auf den Hauptstadtklub schaue, sondern "ganz bei sich bleibt".

Das ist in gewisser Weise auch Zornigers Rat an die Hertha, die ohnehin "sehr fokussiert auf ihre eigene Qualität" sei und deshalb in verschiedenen Systemen spielen könne. Es werde "ganz viel auf die individuelle Qualität ankommen, wie es gegen den Ball aber auch vor allem mit dem Ball umgesetzt wird." Als Schlüsselspieler hat er den zuletzt angeschlagenen Weltmeister Sami Khedira ausgemacht - vor allem wegen dessen Führungsstärke. "Man sieht, dass er verbal richtig gut ist. Er hat eine tolle Mentalität als Spieler", so Zorniger, der den Ex-Nationalspieler auch für dessen Cleverness auf dem Platz lobte.