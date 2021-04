Matchplan kompakt: Koller warnt Leipzig vor Bayern-Erfahrung - Lehmann rät FCB zu Choupo-Moting

Es ist das absolute Topspiel der Bundesliga am 26. Spieltag: Am Samstagabend empfängt der Tabellen-Zweite RB Leipzig den Triple-Sieger und aktuellen Tabellenführer FC Bayern München in der Red Bull Arena. Während der FCB bei einem Sieg auf sieben Punkte enteilen und eventuell eine Vorentscheidung im Meisterschafts-Kampf herbeiführen kann, brauchen die Leipziger dringend einen Dreier, um den Titel-Traum am Leben zu halten. Die Chancen für RB stehen gut. Mit Robert Lewandowski fällt der wichtigste Bayern-Torjäger (35 Treffer in 26 Spielen) verletzt aus - wie kann es der FCB trotzdem schaffen?

Anzeige