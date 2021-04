Matchplan kompakt: Kurz sieht "Hunger auf Erfolg" bei Bayer – Dutt warnt: Eintracht "nicht ausrechenbar"

Ein für beide Mannschaften richtungweisendes Spiel wartet am Samstagabend auf Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt . Das Spiel des Tabellensechsten gegen den Vierten (18.30 Uhr/Sky) ist sowohl für die Werkself als auch für die SGE eminent wichtig im Kampf um die begehrten Europapokal-Plätze. Wer macht am Ende das Rennen?

Das Topspiel des 31. Spieltags haben mit Marco Kurz (Ex-Trainer u.a. von Kaiserslautern) und Robin Dutt (ehemals Chefcoach von Freiburg, Leverkusen und Bochum und künftig beim Wolfsberger AC in Österreich an der Linie) zwei anerkannte Coaches für „Matchplan kompakt“ (unten im Video) analysiert. Während Kurz in die Rolle von Hannes Wolf als Trainer von Bayer Leverkusen schlüpfte, übernahm Dutt den Part von Frankfurts Adi Hütter. Dutt sieht die SGE in der momentanen Verfassung als kaum zu schlagen an. „Sie sind nicht ausrechenbar, über die Mitte und außen gleichermaßen stark“, sagte er und machte vor allem den „bärenstarken“ Filip Kostic als potenziellen Unterschiedsspieler aus.