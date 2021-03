Matchplan kompakt: Manuel Baum sieht "Chance" für Köln gegen BVB – Inka Grings warnt vor FC-Standards

Es ist ein Spiel mit höchst unterschiedlichen Vorzeichen: Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der abstiegsgefährdete 1. FC Köln die sich in Topform befindende Borussia aus Dortmund. Im Hinspiel im November unterlag der BVB zu Hause allerdings 1:2 gegen den FC und stürzte in eine tiefe Krise, die in der Entlassung von Chefcoach Lucien Favre gut zwei Wochen später mündete. Jetzt, am 26. Spieltag, brennen die Dortmunder auf Revanche. Mit einem Sieg könnte der BVB von Platz fünf auf Champions-League-Rang vier aufrücken. Köln droht bei einer Pleite der Sturz auf Abstiegsrang 17. Anzeige

Das brisante Duell haben mit Manuel Baum (Ex-Coach des FC Schalke 04 und FC Augsburg) und Inka Grings (Ex-Nationalspielerin und aktuelle Trainerin der Frauen-Mannschaft des FC Zürich) zwei berufserfahrene Trainer für "Matchplan kompakt" (unten im Video) analysiert. Während Baum in die Rolle von Markus Gisdol als Trainer des 1. FC Köln schlüpfte, übernahm Grings den Part von BVB-Coach Edin Terzic. Dass Dortmund im Hinspiel zwei Gegentore durch Standards kassiert hat, sei "definitiv ein Thema". mahnte die zweimalige Europameisterin. In der Offensive wolle sie für Variabilität sorgen und sich nicht nur auf Superstar Erling Haaland verlassen: "Ein fantastischer Fußballer, aber wir haben noch ein paar andere in petto", so ihre Ansage an Köln und Trainer Baum.

Matchplan kompakt mit Inka Grings und Manuel Baum vor Köln gegen Dortmund

Der Ex-Schalke-Coach rät den Kölnern vor dem BVB-Spiel dazu, genau die Bewegungsabläufe Haalands zu analysieren. "Gibt es irgendwelche Abläufe, die er eigentlich immer macht? Und wenn sowas vorhanden ist, kann man die eigenen Spieler gut darauf einstellen, weil sie genau wissen, was den passieren könnte", so Baum, der dem FC Mut machte: "Sie haben es bewiesen im Hinspiel, dass sie definitiv eine Chance haben." Damit es auch im zweiten Vergleich klappt, müssten laut Baum die Umschaltmomente gut ausgenutzt werden. Der BVB werde "relativ viel Ballbesitz" haben, glaubt Baum. Es komme darauf an, die Konter "mit schnellen Spielern, die Dortmund nach Ballverlust richtig weh tun können", zu nutzen.