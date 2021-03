Matchplan kompakt: Nouri erwartet bei RB "viel Selbstvertrauen" – Herzog lobt Eintracht-"Maschine" Kostic

Der Bayern-Jäger RB Leipzig empfängt Champions-League-Kandidat Eintracht Frankfurt: Das Topspiel am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) hat es in sich: Können die Leipziger ihre Serie von sechs Bundesliga-Siegen in Serie aufrecht erhalten? Oder triumphiert am Ende die Eintracht und untermauert damit ihre Ambitionen, in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen zu wollen? Die Voraussetzungen für ein brisantes Duell sind gegeben. Gerade RB wird nach dem Champions-League-Aus im Achtelfinale gegen Liverpool auf Wiedergutmachung in der Bundesliga brennen. Anzeige

Das Topspiel des 25. Spieltags haben mit Alexander Nouri (unter anderem Ex-Trainer von Werder Bremen und Hertha BSC) und Andreas Herzog (Österreich-Legende und ehemals Chef der israelischen Nationalelf) zwei anerkannte Coaches für "Matchplan kompakt" (unten im Video) analysiert. Während Nouri in die Rolle von Julian Nagelsmann als Trainer von RB Leipzig schlüpfte, übernahm Herzog den Part von SGE-Coach Adi Hütter. Für Nouri, der einst mit dem heutigen RB-Coach den DFB-Trainerlehrgang absolvierte, könnte sich das internationale Ausscheiden der Leipziger positiv auf die Form in der Liga auswirken - vor allem mit der Siegesserie im Rücken: "In der Liga werden sie mit unheimlich viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen", ist sich der 41-Jährige sicher.

Matchplan kompakt mit Nouri und Herzog: Die Analyse zum Duell zwischen dem Leipzig und Frankfurt

Herzog fordert von der Eintracht höchste Konzentration: "Man muss eine ganz schnelle Ballzirkulation haben und die offenen Räume ansprinten und anspielen", so die taktische Vorgabe des Ex-Nationalspielers. So könnten sich die Frankfurter trotz des extremen Drucks der Gastgeber Möglichkeiten erspielen. "Das hat Liverpool gezeigt. Aber nicht jede Mannschaft hat einen Mohamed Salah oder Sadio Mané in seinen Reihen", meint Herzog. Dagegen hat die SGE eine ganz andere Wunderwaffe im Köcher: Filip Kostic, der sich laut Herzog "seit Wochen in absoluter Topform" präsentiere. Der Ex-Profi ist vom Serben überzeugt: "Auf der linken Seite ist er eine Maschine, hat ein extrem hohes Lauf-Vermögen", lobt der 52-Jährige.