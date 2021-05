Matchplan kompakt: Schubert erwartet "offenes Spiel" zwischen BVB und RB - Voss-Tecklenburg warnt Leipzig

Es ist Teil eins eines Krimi-Zweiteilers: Borussia Dortmund empfängt RB Leipzig am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) zum Spitzenspiel des 32. Spieltags - fünf Tage, bevor beide Teams im DFB-Pokalfinale in Berlin erneut aufeinander treffen. Das Liga-Spiel hat für den BVB fast noch einen größeren Stellenwert. Während RB als Tabellen-Zweiter hinter dem FC Bayern bereits mit der Qualifikation für die Champions League planen kann, geht es für die Dortmunder noch um das Königsklassen-Ticket. Der Vize-Meister der vergangenen Saison ist aktuell nur Fünfter und liegt einen Zähler hinter Eintracht Frankfurt, das den letzten Champions-League-Rang vier belegt.

Das Topspiel des 32. Spieltags haben mit André Schubert (Ex-Trainer von Borussia Mönchengladbach und zuletzt bei Holstein Kiel) und Martina Voss-Tecklenburg (Bundestrainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft) zwei anerkannte Coaches für "Matchplan kompakt" (unten im Video) analysiert. Während Schubert in die Rolle von Edin Terzic als Trainer von Borussia Dortmund schlüpfte, übernahm Voss-Tecklenburg den Part von Leipzig-Coach Julian Nagelsmann. Und in dieser Funktion riet die Nationaltrainerin ihrem Kollegen, zweimal gegen den BVB "all-in" zu gehen und keine Kräfte für das Pokalfinale zu schonen: "Läuft das Spiel für Dortmund in der Meisterschaft, habe ich die Möglichkeit, etwas nachzujustieren, wo etwas besser gemacht werden kann, um DFB-Pokalsieger zu werden", so Voss-Tecklenburg. "Volle Kapelle, das richtige Signal an die Spieler geben."