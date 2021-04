Matchplan kompakt: Zorniger warnt BVB vor "Katastrophe", Nouri erinnert an VfB-Sieg im Hinspiel

Die Partie haben mit Alexander Nouri (unter anderem Ex-Trainer von Werder Bremen und Hertha BSC) und Alexander Zorniger (ehemals RB Leipzig und VfB Stuttgart) zwei anerkannte Trainer für "Matchplan kompakt" (unten im Video) analysiert. Während Nouri in die Rolle von Edin Terzic als Trainer von Borussia Dortmund schlüpft, übernimmt Zorniger den Part von Stuttgart-Coach Pellegrino Matarazzo. Dieser überraschte den BVB im Hinspiel (damals noch unter Terzic-Vorgänger Lucien Favre, der nach der Partie gehen musste) und gewann mit 5:1. "Das könnte schon unterschwellig ein Thema sein", sagte Nouri. Als BVB-Trainer würde er sein Team an das Hinspiel erinnern. "Klar kannst du die Mannschaft in die Pflicht nehmen und sagen: 'Hey, da ist noch eine Rechnung offen, Jungs. Wir wollen da ein anderes Gesicht zeigen.'"

Zorniger, der 2015 selbst beim VfB an der Seitenlinie stand, sieht den Druck, vier Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen ManCity, klar bei den Dortmundern. In der Bundesliga könnte sich Bayern eher eine Niederlage erlauben", sagte er im Hinblick auf die anstehende Königsklassen-Woche. "Dortmund kann sich nicht erlauben, dass sie das Spiel so wegschenken. Das wäre eine Katastrophe." Die Stuttgarter sieht der Ex-Bundesliga-Coach nach dem 1:0 gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende "im Aufwind", zudem verfügten die Schwaben über "eine sehr gute Dreierkette – auch, wenn sie Tore kriegen". Nouri sieht noch eine ganz andere Gefahr für den BVB: Stürmer Sasa Kalajdzic. "Er ist selber extrem torgefährlich auch bei Flanken. Er ist Dreh- und Angelpunkt der Offensive. Ein ganz spannender Spieler", lobte der ehemalige Bremer. Ziel der Dortmunder müsse sein, Zuspiele auf den Österreicher "zu kontrollieren und vermeiden – aber den Spieler komplett aus dem Spiel zu nehmen ist wie bei Haaland unglaublich schwierig."