Hauptrolle für "Haraduckschi": Die Missverstandenen drehen bei Hannover 96 auf

Kritik sind der WM-Japaner und der frühere Torschützenkönig der 2. Liga gewohnt in Hannover. Der eine, weil ihm anderthalb Jahre meist die Durchschlagskraft fehlte, der andere wegen mangelhafter Körpersprache. Doch das Duo zeigt endlich seine Qualität, seit Kenan Kocak neuer Trainer ist. Gegen Aue glänzten sie als Vorkämpfer, Vorbereiter, Torschütze.

Schlaudraff kann Ducksch' Problem nachempfinden

Ducksch kam im Sommer, ist bester Scorer mit vier Toren und fünf Vorlagen. Doch so richtig angekommen wirkt er trotzdem nicht. Seine Körpersprache steht dem früheren Torschützenkönig häufig im Weg. Der 25-Jährige schlurft über den Platz, lässt den Kopf hängen. Auch wenn’s gut läuft. Doch die negative Ausstrahlung kam bei Fans, im Umfeld und bei einigen Mitspielern nicht allzu gut an. Vor allem, als es bei 96 so gar nicht lief.

„Das ist nicht so ganz einfach für ihn, er macht sich viele Gedanken“, weiß Sportdirektor Jan Schlaudraff. „Ich kann das gut nachempfinden, weil die Körpersprache auch bei mir Thema war. Dann spielt er noch neben dem Henne (Weydandt), der das krasse Gegenteil ist. Das ist so, als wenn man Altin Lala und mich verglichen hat. Da ist es nicht so einfach.“