Matchwinner Baku nach EM-Auftaktsieg glücklich: "In Flow gespielt" - Kuntz sieht Luft nach oben

Der deutschen U21-Auswahl ist der Auftakt in die Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien geglückt. Beim 3:0 gegen Mit-Gastgeber Ungarn – den vermeintlich leichtesten Gruppengegner – schoss sich das deutsche Team besonders im zweiten Durchgang für die kommenden Aufgaben warm. "Mit dem heutigen Auftritt kann man sehr, sehr zufrieden sein", sagte Ridle Baku, der mit seinen beiden Treffern (66./73.) zum 2:0 und 3:0 maßgeblich am Auftakt-Dreier beteiligt war, nach dem Spiel bei ProSieben. "Es ist immer schön, wenn du mit einem Sieg startest, drei Tore schießt und zu Null spielst. Das ist schon ein kleines Ausrufezeichen. So kann es weitergehen."

Offenkundig wurde aber gerade im ersten Spielabschnitt, dass bei der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz noch nicht alle Räder ineinander greifen. Favorit Deutschland machte in der Anfangsphase viel Druck. Zwingende Torchancen entwickelten sich daraus jedoch kaum. "Wir sind als Mannschaft wenige Tage zusammen", erklärte Baku auf der Pressekonferenz nach der Partie. Da sei es klar, dass man nicht von Beginn an "Vollgas" geben könnte - der Wolfsburg-Profi verwies auf das, was am Ende zählte: Die Tore "in den entscheidenden Phasen." Gemeint war insbesondere der Kopfballtreffer von Lukas Nmecha (61.), den Matchwinner Baku als "Knotenöffner" titulierte. "Danach haben wir uns in einen Flow gespielt."

Doch auch Trainer Stefan Kuntz sah gerade mit Blick auf eine zähe erste Halbzeit durchaus noch Luft nach oben. Die Defizite habe der Coach, der immer wieder auch als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt wird, angesprochen. "Wir haben uns in der Halbzeit sehr gut über das Spiel unterhalten und an einigen kleinen Stellschrauben gedreht. Wir haben vorne mehr Positionstreue eingefordert", so der 58-Jährige. "Und als das Spiel schneller wurde, hatte ich das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt." Bei den kommenden Aufgaben erwartet der gebürtige Saarländer, dass seine Mannschaft von Beginn an wach ist. Es gelte, es hinzubekommen, dass "jeder Einzelne" noch früher frei im Kopf werde.

Deutsche Spieler sehen Druck bei der Niederlande Die zwei besten Teams der Vierergruppe mit Rumänien schaffen den Sprung in die K.o.-Phase. Am Samstag steht für den deutschen Nachwuchs das Duell mit Gruppenfavorit Niederlande an, der zum Auftakt nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Rumänien hinauskam. Den Druck sehen die DFB-Schützlinge daher eindeutig beim Gegner. "Es wird ein sehr interessantes Spiel. Für die Holländer geht es schon fast um alles. Wenn sie verlieren, sind sie so gut wie raus", sagte Keeper Finn Dahmen, der sich im Torwartdreikampf mit Lennart Grill von Bayer Leverkusen und Frankfurt-Ersatzmann Markus Schubert vorerst durchsetzte. Der Torhüter verlebte einen weitestgehend geruhsamen Abend gegen Ungarn, die gut dagegen hielten, offensiv aber harmlos blieben.