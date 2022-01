Matchwinner Luuk de Jong: FC Barcelona gewinnt trotz Corona-Ärger gegen Mallorca

Der FC Barcelona hat den Corona-Sorgen getrotzt und am Sonntagabend einen wichtigen Erfolg mit Blick auf den Kampf um das internationale Geschäft eingefahren. Die Katalanen setzten sich gegen RCD Mallorca dank eines Treffers des niederländischen Angreifers Luuk de Jong (44.) mit 1:0 (1:0) durch. Nachdem der Stürmer bereits in der 29. Minute mit einem Pfostenschuss nah am Führungstreffer war, machte er es kurz darauf besser. Mallorca blieb über weite Strecken der Partie harmlos, erst in der Nachspielzeit musste Barcelona-Keeper Marc-Andre ter Stegen gegen Jaume Costa mit einer Glanzparade den Erfolg festhalten (90.+2).

