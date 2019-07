Mateschitz wettet, dass RB Leipzig demnächst Deutscher Meister wird

Wien/München. Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz hat mit Bayern-Boss Uli Hoeneß eine Fußball-Wette laufen. RB Leipzig werde in den nächsten drei Jahren deutscher Meister, meint der 75-jährige Österreicher. Sollte es nicht klappen, kann der Milliardär seine Wettschuld billig einlösen: Es gehe nur um ein Glas Bier, verriet Mateschitz in einem Interview mit den österreichischen Bundesländerzeitungen (Donnerstag).

Für Mateschitz ist Fußball nach eigenen Worten eine späte Liebe. „Ich habe mein erstes Fußballspiel bei einem Betriebsausflug in Rio gesehen.“ Da habe es noch nicht gefunkt. Erst Jahre später, als die Übernahme von Austria Salzburg möglich war, sei die Leidenschaft dazugekommen, so der 75-Jährige.

Bei RB-Spielen ist Mateschitz nur gelegentlich zu Gast, häufig wenn es gegen die Bayern geht. Zuletzt besuchte der Red-Bull-Boss im Mai das Heimspiel gegen den Rekordmeister in der Leipziger Red-Bull-Arena. Auch das Aufstiegsspiel in die Bundesliga gegen den Karlsruher SC im Jahr 2016 erlebte Mateschitz live mit. Sein erster Leipziger Stadion-Besuch liegt bereits mehr als fünf Jahre zurück. Im April 2014 sah er den 1:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 – RB kickte damals noch in der 3. Liga.