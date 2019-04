Schnellstes Saisontor! Mateta und Mainz schocken Düsseldorf - So reagiert das Netz

Das ging schnell! Bereits nach 35 Sekunden (!) sorgte Torjäger Jean-Philippe Mateta vom 1. FSV Mainz 05 für den ersten Treffer am 30. Bundesliga-Spieltag. Der junge Franzose hat den zuletzt so starken Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) damit kalt erwischt. Doch die Rheinländer antworteten knapp 18 Minuten später in Person von Dodi Lukebakio - die Freude über die Blitz-Führung weilte nicht lange.