Ex-Mainz-Profi Mateta wartet bei Crystal Palace auf Spielberechtigung - Visum das Problem?

Im Vorfeld des Transfers in die Premier League habe Crystal Palace den Stürmer "eine ganze Weile gejagt, sogar im Training beobachten lassen. Er will nur in den Strafraum und Tore schießen." All das seien Eigenschaften, die man im englischen Fußball-Oberhaus brauche. Ein Einsatz gegen Wolverhampton am Samstag (16 Uhr) bleibt weiterhin fraglich.