Hertha streicht Cunha aus Kader für Wolfsburg-Spiel – Bobic bestätigt Transfer-Verhandlungen

Wirbel um Matheus Cunha: Der brasilianische Olympiasieger von Hertha BSC fehlte am Samstagnachmittag im Kader des Hauptstadtklubs für das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Wie Sportchef Fredi Bobic vor der Partie bestätigte, hatte das zweierlei Gründe: "Der Trainer hat so entschieden, das ist ganz klar. Und mit voller Rückendeckung von allen. Er war nicht zufrieden mit seiner Leistung in Köln", erklärte Bobic. "Eins ist auch klar, da brauchen wir nicht drumherumeiern: Er ist auch jemand, der gerade im Kontakt mit anderen Klubs ist. Das spielt sicherlich auch mit eine Rolle."

Der Angreifer soll übereinstimmenden Berichten zufolge vom spanischen Meister Atletico Madrid umworben werden. Bobic bestätigte, dass die Hertha mit namentlich nicht genannten Vereinen in Verhandlungen ist: "Es ist ja immer so: Man denkt dann, der Spieler muss jetzt weg. Ich sage: Nein, muss nicht weg. Er kann ab 1. September wieder klaren Kopfes bei uns hier sein. Aber es gibt einige Gespräche, die gerade laufen. Es ist sehr zäh. Es ist sehr schwierig dieser Markt", schilderte er und stellte klar: "Am Ende werde ich ihn nicht verkaufen, wenn es unter einem aktuellen Marktwert ist." Berichten zufolge soll die Hertha rund 30 Millionen Euro für Cunha fordern.

Für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann würde ein Abschied des Brasilianers durchaus Sinn ergeben: "Er kann ein Unterschiedspieler sein. Aber ich glaube in der Phase, in der Hertha gerade ist, da brauchst du Spieler, die wirklich an einem Strang ziehen und als Mannschaft versuchen, da Stabilität reinzubringen", erklärte der Sky-Experte. "Er ist ein Spieler, den sich Hertha im Moment nicht erlauben kann, weil er einfach zu launisch ist", glaubt Hamann, der allerdings daran zweifelt, ob Hertha angesichts der aktuellen Nebengeräusche wirklich die geforderte Ablöse einstreichen kann.