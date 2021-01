Bericht: Matondo und Kutucu vor Aus bei Schalke 04 - Verteidiger und Stürmer sollen kommen

Mit Sead Kolasinac tütete der FC Schalke 04 zum Jahresabschluss bereits einen Transfer-Coup ein. Doch der zunächst bis zum Saisonende ausgeliehene Linksverteidiger vom FC Arsenal soll in der Winter-Transferphase nicht die einzige personelle Bewegung im Kader des Bundesliga -Schlusslichts bleiben. Nach Informationen der Bild will der Revierklub Rabbi Matondo und Ahmet Kutucu bereits vor dem Sommer loswerden.

Beide spielten in den Planungen der Schalker in der bisherigen Saison eine untergeordnete Rolle. Matondo, der im Winter 2019 von Manchester City nach Gelsenkirchen kam, absolvierte in der laufenden Spielzeit erst drei Spiele und wurde jeweils vorzeitig ausgewechselt. Eine Rückkehr nach England steht dem Bericht zufolge im Raum. Für das Schalker Eigengewächs Kutucu reichte es indes bislang noch zu keinem Startelfeinsatz. Viermal wurde der Offensivmann in der Liga als Joker eingewechselt - offenbar zu wenig für die Schalker Verantwortlichen.