Mats Hummels und der BVB: Versteckte Instagram-Botschaft von Ehefrau Cathy?

Es wäre einer der Transfers dieses Sommers - nach Informationen von Bild, Sport Bild und Sky steht Mats Hummels dicht vor der Rückkehr zu Borussia Dortmund. Verlässt Hummels den FC Bayern München nach drei Jahren wieder? Es deutet vieles darauf hin, dass der Weltmeister bald wieder im Trikot des BVB zu sehen sein wird. Nur noch Details sollen offen sein, heißt es, dann wird Hummels wieder in Dortmund spielen. In beiden Fanlagern sorgte die Transfermeldung für heftige Reaktionen.

BVB-Fans reagieren auf Posting von Cathy Hummels: "Willkommen zurück in Dortmund"

Vielen Fans fiel diese versteckte Botschaft sofort auf - denn das Maskottchen des BVB ist die schwarz-gelbe Biene Emma. Die Reaktionen - ob beabsichtigt oder nicht - stellten sich sofort ein: "Die drei schwarzgelben Bienen heißen natürlich, dass Familie Hummels demnächst wieder öfter in Dortmund anzutreffen ist" , kommentierte die Autorin und Influencerin Marie von den Benken. Ein anderer User schrieb: "Willkommen zurück in Dortmund!"

Auf der anderen Seite gilt: Die Botschaft, die manche in das Posting von Cathy Hummels hineinlesen, kann auch anders lauten: Der Nachname Hummels legt den Verdacht nahe, dass es sich nicht um drei Bienen, sondern Hummeln handelt und in Wahrheit Mats, Cathy und ihr anderthalbjähriger Sohn gemeint sind. Die Gerüchte um eine Rückkehr ihres Ehemannes nach Dortmund hat sie so oder so nochmals befeuert...