Mats Hummels über Joachim Löw und ein Comeback im DFB-Team: "Würde ich auch nächstes Mal machen"

Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Bundestrainer Joachim Löw Weltmeister Mats Hummels und dessen Kollegen Thomas Müller und Jerome Boateng mitgeteilt hat, dass das Trio in seinen zukünftigen Planungen für das DFB-Team nicht auftaucht. In diesem halben Jahr ist im Leben von Mats Hummels viel passiert: Er eroberte sich den Stammplatz beim FC Bayern München zurück, hatte in Länderspielpausen erstmals Zeit, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen und wechselte im Sommer schließlich zurück zu Borussia Dortmund.

Der Innenverteidiger des BVB hat sich nach seinem Wechsel nun erstmals ausführlich in einem Interview zu Wort gemeldet - und verraten, wie er zu einem möglichen Comeback im DFB-Trikot stehen würde , das in den vergangenen Wochen intensiv medial diskutiert wurde.

Mats Hummels über Comeback im DFB-Team: "Immer stolz, für Deutschland aufzulaufen"

Kann Hummels sich eine Rückkehr zum DFB vorstellen - noch dazu unter Bundestrainer Löw, der ihn erst in diesem Jahr ausbootete? Offenbar ja, wie der 30-Jährige nun verriet. "Ich versuche mir darüber so wenige Gedanken wie möglich zu machen", erklärte der erfahrene Abwehrspieler, den viele Experten bei den DFB-Länderspielen gegen Holland und Nordirland schmerzlich im Löw-Aufgebot vermissten. "Wenn es so kommt, dann kommt es so. Ich war immer stolz, für Deutschland aufzulaufen", betonte Hummels. Daran habe sich nichts geändert.