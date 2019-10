BVB-Star Mats Hummels weist Mentalitäts-Debatte zurück: "Der große Bruder vom Stellungsfehler"

Es ist derzeit das Trendwort beim BVB schlechthin: Mentalität. Vor dem Champions-League-Spiel bei Slavia Prag hat jetzt auch Abwehr-Chef Mats Hummels zurückgewiesen, dass die Mentalität das Problem hinter Borussia Dortmunds jüngsten Negativ-Ergebnissen in der Bundesliga ist. "Mentalität ist der großte Bruder vom Stellungsfehler. Das Wort wird verwendet, wenn man nicht weiß, was eigentlich schiefgelaufen ist."

Für das Spiel in Prag kündigt Hummels nun an, Zweifel an der Mannschaft nach den beiden Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen ausräumen zu wollen: "Wir sind extrem heiß darauf, zu zeigen, dass das nicht der normale BVB ist, den wir in den beiden letzten Spielen gesehen haben", sagte der 30-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.